В ГИБДД напомнили об ответственности за несвоевременную замену шин

Госавтоинспекция МВД России разъяснила, когда следует менять зимнюю резину на летнюю и какая ответственность грозит за несвоевременную замену шин.
«Одним из основных критериев является среднесуточная температура воздуха и устойчивое её повышение. Если на протяжении нескольких дней температура воздуха держится в районе +5…+7 °C и выше, такие условия будут оптимальными для смены резины», — сообщили RT в ведомстве.
Там также напомнили, что несвоевременная замена шин напрямую влияет на управляемость транспортного средства и увеличивает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.
В ГИБДД рассказали, что (согласно перечню неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств) эксплуатация легковых автомобилей и небольших грузовиков (массой не более 3,5 т) на шипованных шинах запрещена в течение всех летних месяцев — с июня по август включительно.
«За это нарушение административным кодексом предусмотрено предупреждение либо штраф 500 рублей», — сообщили в ведомстве.
При этом отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на вынесение предупреждений водителям: инспекторы при надзоре за дорожным движением регулярно проводят профилактические беседы с водителями, призывая использовать шины, соответствующие сезону, и строго соблюдать требования ПДД.
«Госавтоинспекция в своей работе прежде всего делает ставку на профилактику и предупреждение, а не на вынесение штрафов», — заключили в ведомстве.
