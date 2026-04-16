Пушилин заявил об атаках ВСУ по гражданским объектам новыми дронами «Марсианин»

ВСУ атакуют гражданские объекты, в том числе автобусы и жилые дома в Горловке, новыми дронами с искусственным интеллектом «Марсианин», заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«С появлением этих дронов, которые называют “Марсианами”, участились атаки по гражданским объектам, предприятиям, автобусам, жилым домам», — цитирует его РИА Новости.
По словам Пушилина, только за минувшую неделю над Горловкой были ликвидированы 46 БПЛА противника.
Два дня назад в Горловке при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель.
10 апреля в Горловке при взрыве боеприпаса ВСУ были ранены два человека.
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.