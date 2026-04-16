В Госдуме предложили разрешить бесплатно снимать до 10 тысяч рублей в банкоматах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести механизм бесплатного снятия наличных в любых банкоматах на территории России. В качестве установленного лимита он назвал сумму в 10 тыс. рублей.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести механизм бесплатного снятия наличных в любых банкоматах на территории России. В качестве установленного лимита он назвал сумму в 10 тыс. рублей.

По его словам, обеспечение бесперебойного доступа к собственным средствам особо актуально в условиях высокой зависимости граждан от цифровых финансовых сервисов.

«Реализация данной меры… позволит обеспечить базовую финансовую доступность в критических ситуациях, повысить защищённость граждан и станет дополнительным фактором доверия к национальной платёжной инфраструктуре», — передаёт РИА Новости.

Ранее президент «Росинкас» Сергей Верейкин рассказал, когда в России начнётся пик спроса на наличные.

Газета «Известия» также писала, что 15% россиян хранят все свои накопления в наличных.

