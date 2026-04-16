Многодетная семья Скаскевич из Большой Мурты удостоена медали ордена «Родительская слава»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении многодетных родителей из Большемуртинско-Сухобузимского округа Юлии и Михаила Скаскевич. Они удостоены медали ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Михаил Скаскевич работает на Красноярском алюминиевом заводе. Юлия Скаскевич — врач ультразвуковой диагностики в Большемуртинской районной больнице. У супругов пять дочерей. Старшая — студентка СФУ, три девочки учатся в школе, младшая ходит в детский сад.
Юлия и Михаил имеют грамоты и благодарности за профессиональную деятельность, достойное воспитание дочерей и активное участие в жизни округа, отмечает пресс-служба краевого министерства социальной политики. Во время пандемии коронавируса Юлия Скаскевич работала в «красной зоне». В 2022 году семья помогала восстанавливать детский сад после пожара. Девочки успешны в учебе и спорте, увлекаются рисованием, музыкой, игрой на гитаре, волонтерством.
Отметим, медаль ордена «Родительская слава» относится к наградам высшего уровня. Ею по ходатайству органов местного самоуправления награждают родителей, воспитывающих четырех и более детей. На момент вручения младшему ребенку должно быть не менее трех лет.