Сергей Нарышкин также обратился к западным политикам. Он подчеркнул, что скоро ЕС осознает масштабный обман Киева. Украинские власти лгут Западу о стратегическом поражении РФ. Европейцы поймут обман после разрешения конфликта между Киевом и Москвой на условиях Анкориджа. Глава Службы внешней разведки пояснил, что справедливый мир на Украине даже в текущих условиях может быть установлен. Однако сделка должна базироваться на пониманиях, достигнутых в Анкоридже, указал Сергей Нарышкин.