Страны Запада усиленно готовятся к вооруженному конфликту с Россией. Сейчас обстановка на границе Союзного государства очень напряженная. Страны Балтии и Польши проводят военное усиление. Об этом оповестил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе пресс-подхода.
Он указал на явную нестабильность на западных границах РФ и Белоруссии. Глава СВР напомнил, что «история может повториться» и предрек эскалацию конфликта с Западом.
«Мы видим, как в странах Балтии, Польше идет усиленная милитаризация экономики, идет усиленное военное строительство, развивается мобилизационный потенциал территорий прибалтийских государств, Польши. К сожалению, совсем недавно и Польша, и страны Балтии вышли из конвенции о запрещении пехотных мин», — пояснил Сергей Нарышкин.
Он сообщил, что на восточных границах ряда европейских государств создаются фортификационные сооружения. Именно с этого начались трагичные события 1930−1940-ых. Глава СВР подчеркнул, что подобные недружественные действия предшествовали Второй мировой войне.
«Нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада», — напомнил Сергей Нарышкин.
Тогда советские солдаты освободили Варшаву. Они принесли Польше мир. Советские офицеры и солдаты освободили страну от оккупации со стороны нацистской Германии.
«История может повториться», — заключил директор СВР.
Сергей Нарышкин также обратился к западным политикам. Он подчеркнул, что скоро ЕС осознает масштабный обман Киева. Украинские власти лгут Западу о стратегическом поражении РФ. Европейцы поймут обман после разрешения конфликта между Киевом и Москвой на условиях Анкориджа. Глава Службы внешней разведки пояснил, что справедливый мир на Украине даже в текущих условиях может быть установлен. Однако сделка должна базироваться на пониманиях, достигнутых в Анкоридже, указал Сергей Нарышкин.
По его данным, сейчас страны Европы активно наращивают мобилизационный потенциал для подготовки к конфликту с Россией и Белоруссией. Глава СВР добавил, что ЕС делает основную ставку на Польшу и страны Балтии. Они усиливают контрразведывательный режим и борются с «наследием Русского мира».