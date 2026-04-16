«История может повториться»: глава СВР указал на военное усиление стран Балтии и Польши и предрек эскалацию

Нарышкин счёл обстановку на границе Союзного государства очень напряжённой.

Источник: Комсомольская правда

Страны Запада усиленно готовятся к вооруженному конфликту с Россией. Сейчас обстановка на границе Союзного государства очень напряженная. Страны Балтии и Польши проводят военное усиление. Об этом оповестил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе пресс-подхода.

Он указал на явную нестабильность на западных границах РФ и Белоруссии. Глава СВР напомнил, что «история может повториться» и предрек эскалацию конфликта с Западом.

«Мы видим, как в странах Балтии, Польше идет усиленная милитаризация экономики, идет усиленное военное строительство, развивается мобилизационный потенциал территорий прибалтийских государств, Польши. К сожалению, совсем недавно и Польша, и страны Балтии вышли из конвенции о запрещении пехотных мин», — пояснил Сергей Нарышкин.

Он сообщил, что на восточных границах ряда европейских государств создаются фортификационные сооружения. Именно с этого начались трагичные события 1930−1940-ых. Глава СВР подчеркнул, что подобные недружественные действия предшествовали Второй мировой войне.

«Нападение на Польшу было совершено не с Востока, а как раз с Запада», — напомнил Сергей Нарышкин.

Тогда советские солдаты освободили Варшаву. Они принесли Польше мир. Советские офицеры и солдаты освободили страну от оккупации со стороны нацистской Германии.

«История может повториться», — заключил директор СВР.

Сергей Нарышкин также обратился к западным политикам. Он подчеркнул, что скоро ЕС осознает масштабный обман Киева. Украинские власти лгут Западу о стратегическом поражении РФ. Европейцы поймут обман после разрешения конфликта между Киевом и Москвой на условиях Анкориджа. Глава Службы внешней разведки пояснил, что справедливый мир на Украине даже в текущих условиях может быть установлен. Однако сделка должна базироваться на пониманиях, достигнутых в Анкоридже, указал Сергей Нарышкин.

По его данным, сейчас страны Европы активно наращивают мобилизационный потенциал для подготовки к конфликту с Россией и Белоруссией. Глава СВР добавил, что ЕС делает основную ставку на Польшу и страны Балтии. Они усиливают контрразведывательный режим и борются с «наследием Русского мира».

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше