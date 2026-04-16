Юрист Хаминский посоветовал установить самозапрет на кредиты на Госуслугах

Установление самозапрета на кредиты на Госуслугах, а также запрета на совершение сделок с недвижимостью без личного участия является ключевым способом защиты от неправомерных сделок от вашего имени, заявил агентству «Прайм» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Эксперт отметил, что сегодня мошенники могут получить доступ к аккаунту на Госуслугах и попытаться оформить кредит или продать чужую квартиру. Установление соответствующего самозапрета, по словам Хаминского, поможет этого избежать.
Он уточнил, что для сделок с недвижимостью в электронном виде требуется предварительное личное заявление собственника о согласии на использование электронной подписи. Без этого документа мошенники не смогут легально переоформить квартиру дистанционно.
Кроме того, юрист указал на важность крайне внимательного подхода к защите мобильного телефона. Он подчеркнул, что доступ к ключевым приложениям должен быть защищён паролем или биометрией. Также Хаминский порекомендовал регулярно проверять кредитную историю через Бюро кредитных историй, что поможет вовремя заметить подозрительные займы.
Ранее Хаминский рассказал, что в случае оформления мошенниками кредита нужно немедленно обратиться в банк и полицию.
Доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский также заявил, что самозапрет на кредиты убережёт от чужих долгов.