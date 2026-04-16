Администрация Трампа хочет привлечь автопром к производству оружия

В США хотят привлечь предприятия автопрома к производству военной техники и вооружений. Об этом информирует издание Wall Street Journal.
«Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы автопроизводители и другие американские производители играли более значимую роль в производстве вооружений, что напоминает практику, применявшуюся во время Второй мировой войны», — сказано в публикации.
Напомним, Пентагон в 2027 финансовом году планирует поднять затраты на приобретение военной техники и вооружений почти вдвое — на 84,6%.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует увеличить долю военных расходов в бюджете страны, что предполагает сокращение финансирования здравоохранения, науки и иных внутренних ведомств.