Администрация Трампа хочет привлечь автопром к производству оружия

США хотят вернуться к практике Второй мировой войны в производстве оружия.

Источник: Комсомольская правда

В США хотят привлечь предприятия автопрома к производству военной техники и вооружений. Об этом информирует издание Wall Street Journal.

«Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы автопроизводители и другие американские производители играли более значимую роль в производстве вооружений, что напоминает практику, применявшуюся во время Второй мировой войны», — сказано в публикации.

Сообщается, что Пентагон предварительно обсудил такую возможность с крупнейшими промышленными корпорациями, в том числе GM, Ford и другими.

Напомним, Пентагон в 2027 финансовом году планирует поднять затраты на приобретение военной техники и вооружений почти вдвое — на 84,6%.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует увеличить долю военных расходов в бюджете страны, что предполагает сокращение финансирования здравоохранения, науки и иных внутренних ведомств.

