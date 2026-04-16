Нарышкин: на Аляске было достигнуто понимание мира между Россией и Украиной

В августе 2025 в Анкоридже было достигнуто общее понимание справедливого мира между Россией и Украиной, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Об этом он рассказал по итогам совместного заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии, подчеркнув, что при этом страны-участницы Евросоюза выступили категорически против мирного урегулирования.

«В августе прошлого года в Анкоридже на саммите “Россия-США” было достигнуто общее понимание справедливого мира между Россией и Украиной, однако страны Европейского союза и европейская бюрократия категорически возражают против мирного урегулирования», — цитирует Нарышкина РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Россия была готова к урегулированию украинского конфликта ещё на Аляске.

По его словам, Россия видит, как США убеждают Киев согласиться на условия Аляски. При этом, подчеркнул Лавров, достигнутые на Аляске договорённости по Украине блокируются Европой.

