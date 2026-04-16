Тюрьма для Нетаньяху: раскрыта судьба премьера Израиля после войны с Ираном

Соединенные Штаты ищут крайнего в неудачах в рамках конфликта с Ираном. Основной претендент — премьер Израиля Нетаньяху. Какая судьба его ждет — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху грозит тюремное заключение в случае неудачного исхода войны против Ирана, сообщил в разговоре с aif.ru специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.

Напомним, полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что президент США Дональд Трамп решил дистанцироваться от Нетаньяху после попытки последнего спровоцировать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

По его словам, ситуация на Ближнем Востоке ежедневно ухудшается, а США потеряли над ней контроль.

Кроме того, ранее обвинение в Турции потребовало пожизненного заключения для заочно арестованного Нетаньяху по обвинению в геноциде и ряде других преступлений.

Семенов отметил, что положение Нетаньяху сейчас является шатким, а Соединенные Штаты рассматривают его как главного кандидата для обвинения во всех неудачах американцев на Ближнем Востоке.

«Если США сделают Нетаньяху крайним, это усугубит его положение и внутри Израиля. Чтобы у него все было хорошо, нужно продолжать военные действия. Это положение военного времени позволит ему дольше оставаться на плаву, не допуская смены власти. Потому что, действительно, Нетаньяху, скорее всего, посадят в тюрьму. И не только из-за этой ситуации, были дела, связанные с коррупцией, а также масса дел по событиям 7 октября. Его могут обвинить, в том числе, в том, что он не смог предотвратить это событие. Поэтому положение у него очень шаткое», — пояснил эксперт.

Ранее было раскрыто главное последствие войны в Иране.