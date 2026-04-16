Эксперт «Народного фронта» перечислил признаки ненадёжных паролей

Использование личных данных, простых комбинаций и одинаковых кодов для разных сервисов делает цифровые аккаунты уязвимыми для злоумышленников, рассказал эксперт «Народного фронта. Аналитика» Михаил Камышев.
Об этом специалист рассказал в беседе с журналистами РИА Новости.
Хакеры легко подбирают комбинации, состоящие из имён, дат рождения, кличек животных или названий улиц. Взломщики получают подобные сведения при простом изучении страниц пользователей в социальных сетях.
Аналитик настоятельно рекомендовал избегать стандартных слов и самых простых последовательностей клавиш. Он также предостерёг граждан от применения единого шифра для банковских приложений, портала госуслуг и других платформ, так как утечка на одном сайте мгновенно ставит под угрозу все остальные учётные записи.
«Личную информацию… это первое, что проверяет злоумышленник, изучив вашу страницу», — сообщил Камышев.
