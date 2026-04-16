Ynet: Израиль не принял решение о прекращении огня в Ливане

Военно-политическое руководство Израиля провело продолжительное заседание, однако по его итогам решение о прекращении огня в Ливане принято не было. Обсуждение продолжалось около четырёх часов.
По информации источников, участники встречи не смогли прийти к согласию по вопросу возможного перемирия. Тема урегулирования ситуации оставалась одной из ключевых, но конкретных договорённостей достичь не удалось.
Собеседники отмечают, что на текущий момент израильская сторона не демонстрирует признаков скорого перехода к режиму прекращения огня, и ситуация остаётся неопределённой.
Ранее посол Израиля в США Йехиэль Лайтер дал позитивную оценку первому раунду предварительных контактов между представителями Израиля и Ливана, прошедшему в Вашингтоне.