Россиянам назвали условия, когда испытательный срок на работе незаконен

«Обычно испытательный срок не может превышать трёх месяцев. Однако для некоторых категорий работников, таких как руководители компаний, главные бухгалтеры, этот период может быть увеличен до шести месяцев. Если трудовой договор заключается на срок от двух до шести месяцев, испытание ограничено двумя неделями. При найме на работу сроком до двух месяцев испытательный срок и вовсе не предусмотрен. Важно отметить, что в этот срок не засчитывается время, когда сотрудник отсутствовал на работе, например по болезни», — пояснила она.