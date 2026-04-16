Россиянам назвали условия, когда испытательный срок на работе незаконен

Работодатель имеет право установить испытательный срок для нового сотрудника при приёме на работу, но это условие обязательно должно быть прописано в трудовом договоре. Если такого пункта в документе нет, считается, что работник принят без испытания.
Об этом предупредила в беседе с RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».
«Обычно испытательный срок не может превышать трёх месяцев. Однако для некоторых категорий работников, таких как руководители компаний, главные бухгалтеры, этот период может быть увеличен до шести месяцев. Если трудовой договор заключается на срок от двух до шести месяцев, испытание ограничено двумя неделями. При найме на работу сроком до двух месяцев испытательный срок и вовсе не предусмотрен. Важно отметить, что в этот срок не засчитывается время, когда сотрудник отсутствовал на работе, например по болезни», — пояснила она.
При этом для определённых групп лиц испытательный срок не может быть установлен, напомнила эксперт.
«К ним относятся беременные женщины, матери, воспитывающие детей до трёх лет, а также молодые специалисты, впервые устраивающиеся на работу по полученной специальности в течение года после окончания учебного заведения. Также нельзя устанавливать испытательный срок для работников, не достигших 18 лет, для тех, кто переведён на работу из другой организации, или для тех, кто был принят на должность по конкурсу. Дополнительные случаи, когда испытательный срок запрещён, указаны в ч. 4 ст. 70 ТК РФ», — заключила Санина.
