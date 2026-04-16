Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Русофобия в Финляндии перешла границы: русского художника Репина решили считать украинцем

Источник: Комсомольская правда

Финляндия довела русофобию в сфере культуры до абсурдных проявлений. В частности, главный художественный музей страны решил изменить национальность русского художника Ильи Репина.

«К сожалению, русофобия затронула и сферу культуры. Доходит до абсурда. Чего стоит хотя бы принятое решение главного финского художественного музея “Атенеум” указывать впредь национальность Ильи Репина как “украинец”», — рассказал посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в интервью ТАСС.

Ранее политолог, историк и телеведущий Дмитрий Саймс заявил, что Европа готовится к войне с Россией, и призвал остановить эту тенденцию. По его словам, европейские страны «построили своё единство на русофобии».

Глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников также отметил, что в руководящих кругах Европы царит «оголтелая русофобия». Из-за политики ЕС предпосылок для нормализации отношений европейцев с Россией не прослеживается, добавил он.