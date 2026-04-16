Финляндия довела русофобию в сфере культуры до абсурдных проявлений. В частности, главный художественный музей страны решил изменить национальность русского художника Ильи Репина.
«К сожалению, русофобия затронула и сферу культуры. Доходит до абсурда. Чего стоит хотя бы принятое решение главного финского художественного музея “Атенеум” указывать впредь национальность Ильи Репина как “украинец”», — рассказал посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в интервью ТАСС.
Ранее политолог, историк и телеведущий Дмитрий Саймс заявил, что Европа готовится к войне с Россией, и призвал остановить эту тенденцию. По его словам, европейские страны «построили своё единство на русофобии».