Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BZ: Мадьяр и Зеленский конкурируют за финансирование Евросоюза

Мадьяр конкурирует с Зеленским за получение средств Евросоюза.

Источник: Аргументы и факты

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр оказался в своеобразной конкуренции с Владимиром Зеленским за доступ к финансовым ресурсам Европейского союза. В центре внимания — вопрос о том, кто первым сможет получить необходимое финансирование, пишет Berliner Zeitung.

Отмечается, что ситуация складывается на фоне ограниченных сроков и высокой потребности в средствах. Украина испытывает серьёзное финансовое давление и нуждается в поддержке уже в ближайшее время, тогда как в Венгрии процесс формирования нового правительства может затянуться.

Дополнительным фактором становится срок действия выплат из европейского фонда восстановления, который истекает в августе. Венгрии необходимо выполнить ряд обязательств, чтобы претендовать на эти средства, что усиливает неопределённость вокруг распределения финансирования.

Ранее лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, одержавший победу на парламентских выборах, потребовал добровольной отставки президента Тамаша Шуйока, пригрозив принудительным отстранением при имеющемся конституционном большинстве.

