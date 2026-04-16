Группировка «Запад» уничтожила 37 пунктов управления БПЛА и 9 НРТК ВСУ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки уничтожили 37 пунктов управления БПЛА, 2 терминала Starlink и 9 роботизированных платформ ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма.
«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 72 тяжелых боевых квадрокоптера и 2 управляемых авиационных боеприпаса. Общевойсковыми подразделениями группировки войск “Запад”, в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены 2 миномета и 9 наземных роботехнических комплексов. Кроме того, вскрыты и уничтожены 37 пунктов управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи Starlink», — сказал офицер.