Посол РФ Кузнецов: культурное сотрудничество России и Финляндии заморожено

Посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов отметил, что из-за закрытия Финляндией границы с Россией контакты между людьми стали практически невозможны.

Источник: Аргументы и факты

Все виды многоуровневого культурного сотрудничества между Россией и Финляндией находятся в состоянии заморозки с 2022 года по решению Хельсинки, сообщил журналистам посол РФ в этой республике Павел Кузнецов.

Так он ответил на вопрос по поводу культурных и гуманитарных инициатив между двумя государствами.

«Весь спектр еще недавно широкомасштабного культурно-гуманитарного взаимодействия между нашими странами остается замороженным по инициативе финской стороны с 2022 года. Осуществление культурных обменов и реализация совместных проектов прерваны», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Глава дипломатической миссии обратил внимание, что прежде всего от этой ситуации страдают жители самой Финляндии. Он отметил, что выставка работ русского художника Ильи Репина, которая проходила в Хельсинки в 2021 году, вызвала огромный интерес и стала одним из главных культурных событий года.

По словам Кузнецова, аналогичная ситуация прослеживается в сфере спорта, научных обменов и сотрудничества между учебными заведениями. Дипломат также подчеркнул, что поддерживать связи с родственниками и друзьями больше не могут тысячи семей.

«Да и просто контакты между людьми по обе стороны границы практически стали невозможны вследствие ее закрытия и отсутствия какого-либо пассажирского сообщения между нашими странами», — добавил посол.

Напомним, 17 марта профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндия разрушится без поддержки России. Он выступил за срочное открытие границы между государствами ради спасения республики.