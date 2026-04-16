Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Они в ужасе»: в Вашингтоне высказались о новых ударах по Ирану

Сенатор Шумер: отклонение резолюции о запрете ударов по Ирану угрожает миру.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Отклонение резолюции, запрещающей нанесение новых ударов по Ирану без одобрения американского конгресса, угрожает мирным переговорам, заявил в соцсети X лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

«В частном порядке? Республиканцы в ужасе от войны Трампа. Публично? Молчание. На самом деле республиканцы только что проголосовали ПРОТИВ нашей резолюции о военных полномочиях, направленной на прекращение войны Трампа с Ираном», — написал он.

По его словам, демократы будут пытаться повторить голосование, несмотря на все попытки противодействия со стороны республиканцев.

Сенат США в среду отклонил резолюцию, запрещающую дальнейшее нанесение ударов по Ирану без одобрения американского конгресса. В поддержку документа высказались только 47 сенаторов, 52 законодателя проголосовали против.

Голоса сенаторов разделились в основном по партийному принципу. Рэнд Пол стал единственным республиканцем, который поддержал резолюцию. В свою очередь, Джон Феттерман был единственным демократом, выступившим против.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

