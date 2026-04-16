Алексея Ошуркова из «Солдат» добавили в базу «Миротворца»

Российский актер Алексей Ошурков внесен в базу сайта «Миротворец». Это следует из данных ресурса.
Он известен по роли офицера Николая Зубова в сериале «Солдаты». В базе указано, что причиной внесения стали съемки в сериале «Свои» 2025 года. Также ему вменяют нарушение государственной границы, покушение на суверенитет Украины и публичную поддержку России.
Ранее в эту же базу были включены сценаристы сериала Владислав Кид и Тимофей Усков. В списке также значатся актеры Максим Климов, Максим Сапрыкин, Егор Губарев, Вячеслав Пронин, Андрей Иванов, Элина Жукова и Алиса Прохорова.
Алексей Ошурков родился в 1960-е годы. Актерское образование получил в театральном вузе. Работал в театре и снимался в кино и сериалах. В его фильмографии — роли в телевизионных проектах, включая «Солдаты» и другие многосерийные фильмы.
Сайт «Миротворец» создан в 2014 году. В нем публикуются персональные данные людей, которые, по оценке авторов ресурса, связаны с Крымом, Донбассом или другими темами.
