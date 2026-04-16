Суд арестовал обвиняемого во взятке на 14 млн рублей экс-мэра на Камчатке

Суд заменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу бывшему главе Елизовского городского поселения Артёму Гаглошвили по делу о крупной взятке.

Об этом сообщила прокуратура Камчатского края.

В апреле фигуранту смягчили меру пресечения, однако прокуроры обжаловали это решение. Апелляционная инстанция признала их доводы обоснованными и вернула обвиняемого в следственный изолятор.

Следователи полагают, что бывший чиновник незаконно назначал себе выплаты и получил земельные участки на 14 млн рублей за помощь с муниципальным имуществом.

Исполняющая обязанности начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Елизовского района на Камчатке стала фигуранткой уголовного дела. Женщину подозревают в незаконной передаче 26 земельных участков частным лицам в обход обязательных торгов.

