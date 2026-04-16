Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный козырь: раскрыт сильный страх США и Израиля в войне с Ираном

В Пакистане могут возобновиться переговоры между США и Ираном в ближайшие дни. Политолог Шаповалов сказал, как ядерное оружие сделало Исламабад значимым игроком на международной арене.

Источник: Аргументы и факты

Наличие ядерного оружия у Пакистана делает его значимым игроком на мировой арене и позволяет выполнять посредническую функцию между США и Ираном, заявил aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в ближайшие два дня в Пакистане могут состояться переговоры с Ираном. Позже в интервью ABC News он сказал, что не думает о продлении режима прекращения огня, но назвал сделку с Ираном о прекращении конфликта предпочтительным вариантом.

Трамп также похвалил главнокомандующего армией Пакистана Асима Мунира за проделанную работу в переговорах.

«Нужно отдать должное Пакистану как стране-посреднику и лично господину Муниру, они сделали очень многое для мира на Ближнем Востоке. Сейчас Пакистан входит в мировую политику как значимая региональная держава. Пакистан — большая страна с огромной численностью населения, со значительной экономикой и ядерными ресурсами. Но до недавнего времени Пакистан не играл существенной роли в мировой политике», — сказал Шаповалов.

Политолог назвал действия Пакистана «дебютным ходом» в мировой политике.

«Этот дебютный ход оказался более чем успешным. Нужно также отметить значимость ядерного оружия как фактора не только военного, но и политико-дипломатического. Наличие ядерного оружия превращает страну в субъект мировой политики. Пакистан в данном случае не исключение. Наличие ядерного оружия делает его значимым игроком и позволяет выполнять посредническую функцию в переговорах», — пояснил Шаповалов.

