Названо имя нового главы Пентагона после отставки Хегсета

Новый глава Пентагона после отставки Хегсета: молодой Дрисколл, куратор по Украине. Внутренний конфликт, чистки в Пентагоне и вина за провальную кампанию США в Иране.

Источник: Аргументы и факты

После вероятной отставки Пита Хегсета с поста главы Пентагона его место может занять его главный соперник из военной сферы, который сейчас занимается вопросами Украины. Об этом сказал в комментарии aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее издание New York Post сообщило, что Хегсет опасается своей отставки и проводит чистки среди влиятельных военных чиновников.

Одним из тех, кто уже был отправлен в отставку, стал начальник штаба Сухопутных войск США Рэнди Джордж, которого называют человеком Дэна Дрисколла — одного из главных участников переговоров о конфликте на Украине.

«Сейчас большой конфликт идет внутри Пентагона между Питом Хегсетом и Дэном Дрисколлом, который не относится с большим пиететом к нынешней военной кампании в Иране. Если мы увидим отставку Хегсета, его скорее всего заменят на Дрисколла. Сейчас уже понятно, что Хегсета рано или поздно отправят в отставку. И скорее рано, чем поздно», — сказал Малек Дудаков в комментарии aif.ru.

По словам политолога, именно на Хегсета Белый дом возложит вину за провальную кампанию в Иране, в которой США теряют военные базы, самолеты и десятки миллиардов долларов.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше