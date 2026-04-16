Спрос на ипотеку при ставке в 12% может вырасти, считает аналитик

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Аналитик ждет заметное оживление спроса на ипотеку в России при ставке при уровне 12% и ниже, рассказал РИА Новости генеральный директор компании «Баланс-Платформа» Евгений Сеньковский.

«Более заметное оживление спроса на ипотеку возможно при уровне 12% и ниже», — сказал он.

По словам аналитика, спрос на ипотеку остается сдержанным: текущие ставки по-прежнему высоки для массового спроса, особенно на вторичном рынке.

ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года — 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд — до 15%.