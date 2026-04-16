В Омской области продлили контракты трём министрам

На своих постах остаются Александр Кольцов, Александр Рашко и Андрей Посаженников.

Источник: Om1 Омск

На портале правовой информации опубликованы распоряжения о продлении трудовых договоров сразу с тремя министрами правительства Омской области. Речь идёт о министре науки, высшего образования и научно-технологического развития Александре Кольцове, министре строительства и архитектуры Александре Рашко и министре промышленности и торговли Андрее Посаженникове. По опубликованным данным, их полномочия продлены ещё на год с 15 апреля 2026 года.

Александр Кольцов возглавил министерство науки, высшего образования и научно-технологического развития в апреле 2025 года. До назначения он работал в ОмГТУ и руководил Омским авиационным колледжем имени Н. Е. Жуковского.

Александр Рашко сохраняет пост министра строительства и архитектуры. В этой сфере он работает с февраля 2023 года, а нынешнее ведомство в его действующем виде было сформировано после преобразования прежнего министерства строительства.

Андрей Посаженников продолжит руководить министерством промышленности и торговли. В областном правительстве он работает с 2019 года, когда возглавил министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития. Позже это направление реорганизовали, а с апреля 2025 года в регионе начали отдельно работать минпромторг и министерство науки, высшего образования и научно-технологического развития.