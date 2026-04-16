В Омской области продлили контракты трём министрам

На портале правовой информации опубликованы распоряжения о продлении трудовых договоров сразу с тремя министрами правительства Омской области. Речь идёт о министре науки, высшего образования и научно-технологического развития Александре Кольцове, министре строительства и архитектуры Александре Рашко и министре промышленности и торговли Андрее Посаженникове. По опубликованным данным, их полномочия продлены ещё на год с 15 апреля 2026 года.