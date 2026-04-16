В посольстве России назвали доклад полиции Эстонии об ЭПХЦ дискредитацией

Включение в доклад эстонской полиции данных о деструктивной роли Эстонской Православной Христианской Церкви (ЭПХЦ) направлено на дискредитацию конфессии, заявили в посольстве России в Таллине.
Об этом представители дипломатического ведомства рассказали журналистам РИА Новости.
Как следует из публикации, ранее полиция безопасности Эстонии выпустила ежегодный обзор своей деятельности. В нём, помимо прочего, сообщалось об отзыве в 2025 году видов на жительство у игумении женского монастыря и ряда священнослужителей.
Дипломаты подчеркнули, что подобные действия являются частью целенаправленной кампании местных властей. По их мнению, авторы документа пытаются дискредитировать самую многочисленную религиозную организацию страны.
18 июня 2025 года парламент Эстонии утвердил изменения в законодательство, которые могут создать возможность запрета православной церкви в стране.