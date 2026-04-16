США заявили о новом ударе по лодке с наркотеррористами в Тихом океане

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Южное командование ВС США отчиталось о новом ударе по лодке с якобы наркотеррористами в Тихом океане, убиты три человека.
«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по незаконному обороту наркотиков. В ходе удара были убиты трое мужчин-наркотеррористов», — говорится в заявлении командования в Х.
Там же отметили, что судном управляли члены террористической организации, при этом не уточнили, какой именно.