В России разработали патрон с краской для борьбы с FPV-дронами

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Группа ученых из России разработала патрон для гладкоствольного оружия с красящим веществом для создания помех видеокамере FPV-дрона, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Как указывают разработчики, патрон может быть использован для обеспечения бесполетной зоны для FPV-дронов вокруг объекта охраны путем выведения из строя видеоканала управления FPV-дрона.

«Непрозрачное красящее вещество, двигаясь в направлении FPV-дрона, под действием пороховых газов дополнительного порохового заряда рассеивается во фронтальной плоскости. Таким образом, непосредственно перед FPV-дроном формируется непрозрачное облако из непрозрачного красящего вещества», — говорится в документе.

Далее, при прохождении FPV-дрона сквозь это облако на объектив видеокамеры, установленной на летательном аппарате, попадают частицы непрозрачного красящего вещества, в связи с чем использовать FPV-дрон по назначению становится невозможно.

Предлагаемое техническое решение промышленно применимо, это новое решение, поскольку из общедоступных сведений, опубликованных научных данных и известных технических решений, не известны устройства подобного типа, отметили разработчики.