Тот, кого боятся США: войну в Иране закончит особенная страна

Трамп заявил о возможности возобновления мирных переговоров между США и Ираном в ближайшие пару дней при посредничестве Пакистана. Американский лидер добавил, что главком пакистанской армией Асим Мунир проделал «отличную работу».
«В вопросе о том, займет ли Пакистан чью-то сторону, нужно отметить наличие многовекторности в политике Исламабада, которая позволяет успешно маневрировать между великими державами. С одной стороны, Пакистан — давний союзник Соединенных Штатов, хоть в настоящий момент союз уже подутратил свою актуальность. С другой — Пакистан верный друг Китая», — сказал Шаповалов.
По мнению политолога, многовекторность Пакистана вынуждает США «петь дифирамбы» Муниру, который выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном.
«С третьей стороны, Пакистан верный друг других мусульманских государств, которые постоянно заявляют о солидарности с ним… Также нужно отметить постоянное поддержание конструктивного диалога с Ираном. Все эти факторы позволяют Пакистану занимать в достаточной степени равноудаленную позицию, быть объективным посредником в переговорах. Тем не менее, полной равноудаленности быть не может. В данном случае обращаю внимание на двух ключевых партнеров Пакистана — Китай и Саудовскую Аравию. У них разные интересы в этом конфликте, но Пакистан достаточно активно коммуницирует с этими странами», — резюмировал Шаповалов.