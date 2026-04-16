Тот, кого боятся США: войну в Иране закончит особенная страна

В Пакистане могут возобновиться переговоры между США и Ираном. Политолог Шаповалов сказал, почему Исламабад оказался идеальным посредником.

Источник: Аргументы и факты

Пакистан стал посредником в переговорах между США и Ираном, так как поддерживает конструктивный диалог с этими странами и может придерживаться относительно объективной позиции. Об этом aif.ru заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Трамп заявил о возможности возобновления мирных переговоров между США и Ираном в ближайшие пару дней при посредничестве Пакистана. Американский лидер добавил, что главком пакистанской армией Асим Мунир проделал «отличную работу».

«В вопросе о том, займет ли Пакистан чью-то сторону, нужно отметить наличие многовекторности в политике Исламабада, которая позволяет успешно маневрировать между великими державами. С одной стороны, Пакистан — давний союзник Соединенных Штатов, хоть в настоящий момент союз уже подутратил свою актуальность. С другой — Пакистан верный друг Китая», — сказал Шаповалов.

По мнению политолога, многовекторность Пакистана вынуждает США «петь дифирамбы» Муниру, который выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном.

«С третьей стороны, Пакистан верный друг других мусульманских государств, которые постоянно заявляют о солидарности с ним… Также нужно отметить постоянное поддержание конструктивного диалога с Ираном. Все эти факторы позволяют Пакистану занимать в достаточной степени равноудаленную позицию, быть объективным посредником в переговорах. Тем не менее, полной равноудаленности быть не может. В данном случае обращаю внимание на двух ключевых партнеров Пакистана — Китай и Саудовскую Аравию. У них разные интересы в этом конфликте, но Пакистан достаточно активно коммуницирует с этими странами», — резюмировал Шаповалов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше