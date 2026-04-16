Военные США ликвидировали трёх наркотеррористов в Тихом океане

Военные Соединённых Штатов нанесли удар по лодке в Тихом океане и ликвидировали трёх предполагаемых наркотеррористов, сообщает Южное командование Вооружённых сил США (SOUTHCOM).
Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства в социальной сети X.
Военные заявили, что лодкой управляли члены террористической организации, однако не стали уточнять её название.
Представители командования пояснили, что разведданные подтвердили участие судна в операциях по незаконному обороту наркотиков. В результате целенаправленного удара все находившиеся на борту были ликвидированы.
«В ходе удара были убиты трое мужчин-наркотеррористов», — говорится в заявлении.
