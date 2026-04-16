Израиль не согласовал прекращение огня с «Хезболлой» на юге Ливана

Кабинет заседал в среду вечером несколько часов, однако встреча «завершилась без решения о прекращении огня». Несмотря на то, что днём ранее о возможном перемирии писали ливанские СМИ, таких планов нет.
При этом в ходе недавних заседаний кабинета несколько министров заявляли о несогласии с перемирием, а некоторые призвали к гораздо более значительной эскалации военных действий.
Высокопоставленный представитель «Хезболлы» Мохамуд Комати заявил, что нынешние предложения о прекращении огня представляются серьёзными, но нет уверенности, что оно будет соблюдаться.
Переговоры между Израилем и Ливаном прошли во вторник в Вашингтоне. В Бейруте после встречи заявили, что призывают к прекращению огня и возвращению перемещённых лиц в свои дома.
