При ударе США по судну наркоторговцев погибли три человека

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы США в среду в очередной раз нанесли удар по судну, использовавшемуся наркоторговцами, в восточной части Тихого океане, убиты три человека. Об этом сообщило Южное командование ВC США.
«По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа “Южное копье” нанесла 15 апреля летальный удар по судну, — говорится в заявлении, размещенном в X. — Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика».