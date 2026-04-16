При ударе США по судну наркоторговцев погибли три человека

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы США в среду в очередной раз нанесли удар по судну, использовавшемуся наркоторговцами, в восточной части Тихого океане, убиты три человека. Об этом сообщило Южное командование ВC США.