Позор США всплыл наружу: эксперт раскрыл закулисье переговоров в Пакистане

Это заявление прозвучало в контексте возможного возобновления мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Однако за внешней любезностью скрывается жесткая политическая игра.
Официальная причина похвал — посредничество Исламабада. Реальная же, как считают эксперты, — попытка заткнуть информационные дыры после провала американской военной машины в конфликте с Ираном.
Поражение вместо победы.
Вместо того чтобы обсуждать провалы Пентагона, мировые СМИ переключились на риторику Трампа. Такую точку зрения в беседе с aif.ru высказал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Мы уже привыкли к тональности выражений Трампа, на них можно не обращать существенного внимания. Именование Мунира “фантастическим” совсем не означает, что Трамп действительно так высоко его оценивает. Эмоциональность высказываний может быть нарочитой, чтобы привлечь внимание или, наоборот, увести внимание публики от других вопросов. Например, от поражения США в конфликте с Ираном», — заявил Шаповалов.
Аналитик подчеркивает: механизм отвлечения сработал идеально. Вместо разбора военных неудач и анализа того, почему американская армия не смогла добиться целей в противостоянии с Корпусом стражей исламской революции, аудитория взахлеб цитирует комплименты Трампа в адрес пакистанского генерала. Это классический прием информационной войны, когда громкая, но малозначимая новость перекрывает по-настоящему тревожные сигналы с поля боя.
Пакистан как козырь.
Почему же выбор пал именно на Пакистан и его военачальника? Ответ кроется в уникальном геополитическом положении страны. Исламабад сумел выстроить многовекторную политику, которая позволяет ему оставаться ценным партнером для всех.
«В вопросе о том, займет ли Пакистан чью-то сторону, нужно отметить наличие многовекторности в политике Исламабада, которая позволяет успешно маневрировать между великими державами. С одной стороны, Пакистан — давний союзник Соединенных Штатов, хоть в настоящий момент союз уже подутратил свою актуальность. С другой — Пакистан верный друг Китая», — пояснил Шаповалов.
Именно эта способность сидеть на всех стульях сразу делает Пакистан идеальным посредником. В отличие от Европы или арабских монархий, у которых есть явные предпочтения, Пакистан может позволить себе сохранять видимость объективности.
По мнению политолога, эта многовекторность вынуждает США «петь дифирамбы» Муниру, который выступает связующим звеном между Вашингтоном и Тегераном. США нуждаются в Исламабаде, потому что без него диалог с Ираном становится практически невозможным.
Китай, Саудовская Аравия и ядерный фактор.
Однако полной равноудаленности не существует. Пакистан вынужден балансировать между двумя гигантами, чьи интересы в иранском вопросе кардинально расходятся.
«С третьей стороны, Пакистан верный друг других мусульманских государств, которые постоянно заявляют о солидарности с ним… Также нужно отметить постоянное поддержание конструктивного диалога с Ираном. Все эти факторы позволяют Пакистану занимать в достаточной степени равноудаленную позицию, быть объективным посредником в переговорах. Тем не менее, полной равноудаленности быть не может. В данном случае обращаю внимание на двух ключевых партнеров Пакистана — Китай и Саудовскую Аравию. У них разные интересы в этом конфликте, но Пакистан достаточно активно коммуницирует с этими странами», — резюмировал Шаповалов.
Китай заинтересован в стабильности на западных границах и ослаблении американского давления на свои торговые пути. Саудовская Аравия видит в Иране прямого конкурента за лидерство в регионе. Пакистану приходится быть дипломатом высшего класса, чтобы не поссориться ни с Пекином, ни с Эр-Риядом, одновременно угождая Вашингтону. И здесь на сцену выходит главный аргумент Исламабада — ядерное оружие.
Дебютный ход мировой державы.
Наличие атомной бомбы превращает Пакистан из регионального игрока в глобального. Политолог отмечает, что до недавнего времени страна с огромным населением и экономикой оставалась в тени больших геополитических раскладов. Сейчас ситуация кардинально меняется.
«Нужно отдать должное Пакистану как стране-посреднику и лично господину Муниру, они сделали очень многое для мира на Ближнем Востоке. Сейчас Пакистан входит в мировую политику как значимая региональная держава. Пакистан — большая страна с огромной численностью населения, со значительной экономикой и ядерными ресурсами. Но до недавнего времени Пакистан не играл существенной роли в мировой политике», — заявил Шаповалов.
Эксперт назвал действия Исламабада «дебютным ходом» в большой игре. И этот ход оказался более чем успешным.
«Этот дебютный ход оказался более чем успешным. Нужно также отметить значимость ядерного оружия как фактора не только военного, но и политико-дипломатического. Наличие ядерного оружия превращает страну в субъект мировой политики. Пакистан в данном случае не исключение. Наличие ядерного оружия делает его значимым игроком и позволяет выполнять посредническую функцию в переговорах», — пояснил Шаповалов.
Таким образом, Трамп, пытаясь скрыть военный конфуз в Иране, фактически вручил Пакистану ключи от ближневосточной мирной повестки.