Общие принципы и валюта. Процесс вступления стран в ЕС и сложности пути

Европейский союз (ЕС) — экономическое и политическое объединение, созданное в 1993 году на основе Европейского экономического сообщества. На момент создания в него входило 12 стран. К 2026 году, после нескольких волн расширения и выхода Великобритании, его членами являются 27 государств с единым экономическим рынком, отсутствием паспортно-визового контроля и общей валютой — евро.
Процесс вступления.
Согласно правилам присоединения новых членов, утвержденным в 1995 году («Копенгагенские критерии»), все государства-кандидаты должны придерживаться системы демократического управления и соблюдать такие принципы, как верховенство закона, прав человека, свободы слова и защиты меньшинств. Также стране, претендующей на членство в ЕС, нужно иметь нормально функционирующую рыночную экономику и стабильное финансовое положение и привести все законы в соответствие с принципами европейского права.
Подаче заявки на вступление предшествует подписание Соглашения об ассоциации (СОА) с ЕС, которое создает основу для сотрудничества между сторонами. После этого начинается оценочный этап: Европейская комиссия (высший исполнительный орган ЕС) проводит переговоры с кандидатом о соответствии критериям; по их результатам составляется отчет для Совета ЕС (высший законодательный орган ЕС). Совет ЕС консультируется с Европарламентом (еще один законодательный орган ЕС; нужно большинство) и выносит решение о начале переговоров по вступлению. После этого страна получает статус кандидата.
Переговоры проходят в форме двусторонних конференций по таким вопросам, как соответствие законодательству ЕС, региональная политика, транспорт, энергетика, налоговая политика, юстиция и внутренние дела, финансовая сфера, сельское хозяйство и другим. Если результаты неудовлетворительные, Евросоюз может останавливать обсуждение, прекращать или перезапускать по отдельным направлениям. Далее страна-кандидат должна получить одобрение Совета ЕС (единогласное) и Европарламента (абсолютное большинство). После этого созывается конференция представителей всех государств — членов ЕС, на которой подписывается договор о присоединении. Он подлежит ратификации во всех государствах — членах ЕС и в государстве-кандидате (в некоторых странах вопрос выносится на референдум). После выполнения всех ратификационных процедур и вступления соглашения в силу страна-кандидат становится полноправным членом ЕС.
Расширения ЕС.
В истории Евросоюза было семь расширений. 1 января 1973 года членами сообществ стали Великобритания (вышла из ЕС в 2020 году), Дания и Ирландия. 1 января 1981 года к ним присоединилась Греция, 1 января 1986 года — Испания и Португалия. 1 января 1995 года в состав ЕС вошли Австрия, Финляндия и Швеция.
1 мая 2004 года произошло самое крупное расширение Евросоюза. Его членами стали сразу 10 стран — Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Словакия, Словения, Чехия, Польша и Эстония. 1 января 2007 года в ЕС вошли Болгария и Румыния, а 1 июля 2013 года — Хорватия. В большинстве случаев процесс с момента подачи заявки до вступления занимал более 10 лет, лишь Финляндия обрела статус члена за три года, Дания, Великобритания, Австрия потратили около шести лет.
Кандидаты на вступление.
Статус кандидата имеют Турция, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия, Украина, Молдавия и Грузия. У всех имеются сложности на этом пути, но дольше всего растянулся процесс вступления в ЕС у Турции. Страна подписала СОА еще в 1963 году, заявка на присоединение была подана в 1987 году, а статус кандидата получен в 1999-м. В 2005 году начались переговоры о вступлении, но им препятствовали некоторые страны. Франция и Германия считают, что Турция не может стать членом ЕС из-за значительной роли армии в политике, а также несоблюдения ключевых принципов, таких как свобода слова. Отмечается, что у Турции до сих пор не разрешен территориальный конфликт с Кипром, членом Евросоюза. Переговоры практически зашли в тупик, и перспектива их завершения не просматривается.
Республика Македония (название до 2019 года) подала заявку на вступление в ЕС в 2004 году, кандидатом стала в декабре 2005-го. В октябре 2009 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о присоединении, но они блокировались Грецией. Афины требовали, чтобы Македония добавила к названию географическое определение, которое позволило бы не путать ее с одноименной греческой областью. В 2019 году страну переименовали в Северную Македонию (СМ). Урегулирование спора, казалось бы, позволило разблокировать переговорный процесс, но его отложили по решению Франции, Нидерландов и Дании из-за отсутствия прогресса в сфере реформ. В том же году интеграция СМ в ЕС была увязана с Албанией, имеющей статус кандидата с 2014 года (этнические албанцы составляют более 20% населения СМ). В конце 2020 года тормозить процесс начала Болгария из-за спорных вопросов по культурно-историческим аспектам двусторонних отношений с СМ. Только в июне 2022-го Болгария сняла вето. 19 июля 2022 года Евросоюз официально дал старт переговорам с СМ и Албанией. К Албании имеются претензии по поводу проведения реформ в системе правосудия, процессов над коррумпированными чиновниками и соблюдения прав греческого меньшинства. Предполагаемые сроки присоединения этих стран к ЕС сводятся к 2030 году.
Черногория отправила письмо о намерении присоединиться к ЕС в 2008 году, уже в 2010-м ей был предоставлен статус кандидата. Переговоры ведутся с 2012 года. Страна приводит свое законодательство в соответствие с требованиями Евросоюза. Особенно трудно идет процесс по вопросам экологии, правосудия, социальной политики и борьбы с преступностью. Стать членом ЕС страна планирует в 2028 году.
Сербия подала заявку на вступление в 2009 году, в 2012-м стала кандидатом на членство. Переговоры идут с 2014 года. Основным препятствием является отказ Сербии признавать независимость Косова. В ЕС заявляют, что путь страны в союз несовместим с поддержкой связей с Россией, одним из условий называется полная переориентация сербского руководства во внешней политике на ЕС. Президент Сербии Александар Вучич неоднократно отмечал, что страна не намерена оправдываться за отношения с Россией и менять позицию по отказу от присоединения к антироссийским санкциям. Самым ранним сроком вступления Сербии в ЕС считается 2030 год.
Босния и Герцеговина (БиГ; состоит из двух образований: Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, которые имеют свои конституцию, президента, парламент и правительство; функции главы государства в БиГ выполняет коллективный Президиум) подала заявку на членство в ЕС в 2016 году, 15 декабря 2022 года она стала кандидатом. В марте 2024-го Евросовет одобрил начало переговоров о членстве, но страна должна выполнить некоторые условия. По мнению ЕС, БиГ все еще отстает от других балканских соседей в экономическом плане, а также она должна усилить борьбу с коррупцией и принять меры для укрепления правового государства. Также недовольны в ЕС пророссийской позицией властей Республики Сербской. Наиболее вероятным сроком для присоединения к ЕС называется 2030 год.
Украина и Молдавия представили заявки на вступление в ЕС практически одновременно — 28 февраля и 3 марта 2022 года. Процедура обретения ими статуса кандидата в члены ЕС стала самой короткой в истории — менее четырех месяцев (получили статус 23 июня 2022 года). Переговоры о вступлении с Молдавией стартовали в июне 2024 года, в сентябре 2025-го завершилась оценка соответствия национального законодательства европейскому, и были открыты следующие три блока. Переговоры с Украиной должны были начаться в 2025 году, Венгрия заблокировала их (формально они так и не начаты, хотя Киев проводит встречи с представителями ЕС). Власти Венгрии настаивают, что присоединение Украины к ЕС невозможно, пока не будут возвращены права венгерскому меньшинству в Закарпатье, а также не прекратятся действия, угрожающие энергобезопасности Центральной Европы (в связи с прекращением транзита российских энергоресурсов). В январе 2026 года Еврокомиссия распространила дорожную карту для Украины, предполагающую ее присоединение к сообществу не ранее 2027 года.
Грузияотправила заявку 3 марта 2022 года и 14 декабря 2023-го получила статус кандидата. Отношения Евросоюза с Грузией стали существенно ухудшаться после принятия грузинским парламентом в мае 2024 года закона об иноагентах, а в сентябре — закона, запрещающего ЛГБТ-пропаганду (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). 17 октября саммит ЕС заявил о фактическом блокировании процесса приема Грузии в сообщество, обвинив страну в нарушении европейских ценностей. 28 ноября 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о решении правящей партии приостановить до 2028 года обсуждение с ЕС вопроса об открытии переговоров о вступлении страны в это объединение.
