Общие принципы и валюта. Процесс вступления стран в ЕС и сложности пути

Республика Македония (название до 2019 года) подала заявку на вступление в ЕС в 2004 году, кандидатом стала в декабре 2005-го. В октябре 2009 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о присоединении, но они блокировались Грецией. Афины требовали, чтобы Македония добавила к названию географическое определение, которое позволило бы не путать ее с одноименной греческой областью. В 2019 году страну переименовали в Северную Македонию (СМ). Урегулирование спора, казалось бы, позволило разблокировать переговорный процесс, но его отложили по решению Франции, Нидерландов и Дании из-за отсутствия прогресса в сфере реформ. В том же году интеграция СМ в ЕС была увязана с Албанией, имеющей статус кандидата с 2014 года (этнические албанцы составляют более 20% населения СМ). В конце 2020 года тормозить процесс начала Болгария из-за спорных вопросов по культурно-историческим аспектам двусторонних отношений с СМ. Только в июне 2022-го Болгария сняла вето. 19 июля 2022 года Евросоюз официально дал старт переговорам с СМ и Албанией. К Албании имеются претензии по поводу проведения реформ в системе правосудия, процессов над коррумпированными чиновниками и соблюдения прав греческого меньшинства. Предполагаемые сроки присоединения этих стран к ЕС сводятся к 2030 году.