Россиянам объяснили, что грозит сотруднику за мат на работе

Нецензурную лексику на работе можно расценить как дисциплинарный проступок. Но чтобы обвинить работника в нарушении трудовой дисциплины, работодатель должен обосновать, что именно нарушил сотрудник.

Об этом предупредил в беседе с RT Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

«В случае с матом на работе работодатель заранее должен предусмотреть в локальных нормативных актах (например, в правилах внутреннего трудового распорядка) запрет на нецензурную лексику на рабочем месте в рабочее время. Нарушение таких правил может повлечь за собой дисциплинарное взыскание, а также уменьшение/лишение премии (если премия зависит от трудовой дисциплины)», — пояснил специалист.

Если же работодатель такого запрета не установил, привлечь работника к ответственности он не сможет, заключил эксперт.

Ранее россиянам объяснили, может ли сотрудник работать удалённо из любой точки мира.