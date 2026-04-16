Источники: Вашингтон готовит отставку главы Пентагона Пита Хегсета

Вашингтон готовит отставку главы Пентагона Пита Хегсета: политолог Дудаков назвал причину. Кого сделают крайним за провал войны с Ираном? Потери США уже более $50 млрд.

Источник: Аргументы и факты

В Вашингтоне активно обсуждают отставку главы Пентагона Пита Хегсета, рассказал aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, военного министра сделают ответственным за главную военную неудачу США.

«На текущий момент очень много разговоров ходит в Вашингтоне по поводу того, что Хегсет может оказаться следующим представителем кабинета Трампа, кого отправят в отставку», — сказал в комментарии aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, именно на этого чиновника администрация Трампа спишет провал в войне с Ираном.

«На Хегсета, конечно, возложат ответственность за все провалы на иранском направлении. Их было огромное количество, а он был одним из главных адвокатов этой самой войны и был уверен в том, что американцы смогут устроить быструю кампанию. Но у другой стороны оказалось огромное количество пусковых установок и огромное количество ракет, спрятанных под землей в тоннелях и бункерах, которые Иран в большом количестве нарыл за последние десятилетия», — сказал политолог.

Ранее aif.ru сообщил, что за 46 дней войны на Ближнем Востоке США потеряли уже более 50 миллиардов долларов.

