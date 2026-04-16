Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слезы Брижит: Макроны могут скоро потерять власть в Париже

В резиденции Макрона прошли обыски. Политолог Перенджиев сказал, может ли первая леди Франция быть задействована в скандале и что ей грозит в случае свержения Макрона.

Источник: Аргументы и факты

Первой леди Франции Брижит Макрон грозит забвение в случае отставки ее супруга Эммануэля Макрона с поста президента из-за коррупционных скандалов, заявил aif.ru доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Ранее издание Canard Enchaîné сообщило, что в резиденции Макрона прошли обыски по делу о госконтрактах, связанных с церемониями переноса останков выдающихся лиц в Пантеон. Каждый ритуал обходился государству в среднем в 2 млн евро. Следователи выясняют, как одна и та же компания Shortcut Events получала все контракты.

«Каким боком тут может быть супруга Макрона — сказать сейчас сложно. Но сам Макрон — мишень для политических ударов сейчас. Если Макрона уберут от власти, то про эту Брижит все забудут, что она вообще была когда-то», — подчеркнул Перенджиев.

По его мнению, обыски в резиденции Макрона могут быть связаны с попыткой подобраться к его окружению и ему самому. Таким образом противники французского лидера могут добиваться его свержения.