В Туапсе после атаки БПЛА отменили занятия в школах

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Занятия в школах и других образовательных учреждениях отменили в Туапсе после атаки беспилотников, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал об атаке БПЛА на Туапсе, в результате которой погибли двое детей, еще двое взрослых пострадали.
«В связи с ситуацией в Туапсе отменены занятия в городских школах и других образовательных учреждениях», — написал Бойко в Telegram-канале.
Он отметил, что в детских садах города организованы дежурные группы.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше