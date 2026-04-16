В Туапсе после атаки БПЛА отменили занятия в школах

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Занятия в школах и других образовательных учреждениях отменили в Туапсе после атаки беспилотников, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал об атаке БПЛА на Туапсе, в результате которой погибли двое детей, еще двое взрослых пострадали.

«В связи с ситуацией в Туапсе отменены занятия в городских школах и других образовательных учреждениях», — написал Бойко в Telegram-канале.

Он отметил, что в детских садах города организованы дежурные группы.

