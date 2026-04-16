Ормуз под угрозой — Иран предупредил о срыве перемирия с США

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что морская блокада Ормузского пролива со стороны США может привести к срыву режима прекращения огня. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, Тегеран расценивает действия Вашингтона как нарушение международного права. В МИД указали, что в случае обострения обстановки вооруженные силы Ирана готовы к ответным мерам.

Ситуация развивается на фоне переговоров между сторонами. Как ранее сообщало Associated Press, США и Иран якобы согласились продлить перемирие. В Тегеране эту информацию опровергли, подчеркнув, что обсуждение продолжается. Аналогичную позицию заняла и пресс-служба Белого дома, не подтвердив данные о договоренностях.

Предыдущий раунд переговоров прошел в выходные. По его итогам стороны заявили о сохраняющихся разногласиях. В числе ключевых вопросов — требование США об изъятии иранского обогащенного урана.

О возобновлении боевых действий официально не сообщалось. При этом Вашингтон объявил о введении морской блокады Ормузского пролива, через который проходит значительная часть поставок нефти из стран Персидского залива.

Несмотря на ограничения, по сообщениям СМИ, ряд судов уже прошел через акваторию. Среди них — иранский супертанкер, рассчитанный на перевозку до двух миллионов баррелей нефти.

Читайте также: США закрывают лазейки по нефти — лицензии не продлят.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
