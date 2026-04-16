Ормуз под угрозой — Иран предупредил о срыве перемирия с США

По данным ведомства, Тегеран расценивает действия Вашингтона как нарушение международного права. В МИД указали, что в случае обострения обстановки вооруженные силы Ирана готовы к ответным мерам.
Ситуация развивается на фоне переговоров между сторонами. Как ранее сообщало Associated Press, США и Иран якобы согласились продлить перемирие. В Тегеране эту информацию опровергли, подчеркнув, что обсуждение продолжается. Аналогичную позицию заняла и пресс-служба Белого дома, не подтвердив данные о договоренностях.
Предыдущий раунд переговоров прошел в выходные. По его итогам стороны заявили о сохраняющихся разногласиях. В числе ключевых вопросов — требование США об изъятии иранского обогащенного урана.
О возобновлении боевых действий официально не сообщалось. При этом Вашингтон объявил о введении морской блокады Ормузского пролива, через который проходит значительная часть поставок нефти из стран Персидского залива.
Несмотря на ограничения, по сообщениям СМИ, ряд судов уже прошел через акваторию. Среди них — иранский супертанкер, рассчитанный на перевозку до двух миллионов баррелей нефти.
