В Туапсе отменили занятия в школах после атаки беспилотников

После атаки беспилотников в Туапсе отменили занятия в школах и других образовательных учреждениях, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко.

Об этом он написал в своём официальном Telegram-канале.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинформировал об атаке БПЛА по городу, в результате которого погибли двое детей и пострадали двое взрослых.

Глава округа уточнил, что на фоне происшествия в детских садах населённого пункта организована работа специальных дежурных групп.

«В связи с ситуацией в Туапсе отменены занятия в городских школах», — написал Бойко.

Ранее на территории города была объявлена угроза атаки БПЛА.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше