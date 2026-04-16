В Туапсе отменили занятия в школах после атаки беспилотников

После атаки беспилотников в Туапсе отменили занятия в школах и других образовательных учреждениях, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко.
Об этом он написал в своём официальном Telegram-канале.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинформировал об атаке БПЛА по городу, в результате которого погибли двое детей и пострадали двое взрослых.
Глава округа уточнил, что на фоне происшествия в детских садах населённого пункта организована работа специальных дежурных групп.
«В связи с ситуацией в Туапсе отменены занятия в городских школах», — написал Бойко.
Ранее на территории города была объявлена угроза атаки БПЛА.