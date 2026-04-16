Российские FPV-дроны затруднили полеты БПЛА ВСУ под Константиновкой

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 16 апр — РИА Новости. Российские FPV-дроны, выполняющие функцию ПВО, значительно затруднили работу украинских разведывательных и ударных БПЛА самолетного типа на участке под Константиновкой, за которую идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 4-й бригады «Южной» группировки войск с позывным «Иванец».

«Конечно, у них пошли потери, они уже меньше летают в этом районе, не так смело они уже передвигаются. Подгадывают по погоде, когда нам тяжелее работать», — рассказал командир.

Он уточнил, что украинские операторы БПЛА пытаются найти способы, чтобы обмануть российские FPV.

«Они стали в последнее время устанавливать камеры на БПЛА, которые смотрят в тыл, тогда они видят, как мы на них заходим, и они пытаются маневрировать, либо пикировать, либо кабрировать, но им не особо помогает», — рассказал командир.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
