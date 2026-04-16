Ирландский журналист Чейз Боуз с иронией отреагировал на предложение главы киевского режима Владимира Зеленского помочь Соединённым Штатам в восстановлении судоходства через Ормузский пролив.
«…Зеленский отчаянно пытается “открыть Ормузский пролив”, но, похоже, никто не хочет помощи маленьких диктаторов. Человек, способный на все, кроме проведения выборов», — написал он на своей странице в социальной сети Х*.
Напомним, в середине марта председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что Иран рассматривает территорию Украины как законную цель для ударов. Он пояснил, что это связано с помощью, которую киевский режим решил оказать Израилю. Азизи подчеркнул, что Украина фактически стала стороной конфликта.
Также сообщалось, что киевский режим отправил на Ближний Восток порядка 200 специалистов по беспилотникам и противовоздушной обороне. Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с aif.ru обратил внимание, что речь идет, в том числе, о техническом персонале.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.