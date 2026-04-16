Bloomberg: блокада Ормузского пролива может сорвать визит Трампа в Китай

Действия США по блокированию Ормузского пролива могут привести к обострению отношений между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином накануне их запланированной встречи в Пекине. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По оценкам аналитиков, подобные меры затрагивают интересы Китая, поскольку ограничивают поставки энергоресурсов, играющих ключевую роль для его экономики.
Отмечается, что жёсткая позиция Пекина в ответ на происходящее свидетельствует о нарастающем напряжении между крупнейшими мировыми державами. Ситуация на Ближнем Востоке, по мнению наблюдателей, начинает влиять на глобальный баланс и усиливает риски геополитического противостояния.
Дополнительную напряжённость создают намерения США контролировать судоходство в регионе, включая возможность перехвата или изменения маршрутов судов. При этом один из танкеров, связанный с Китаем и находящийся под американскими санкциями, всё же прошёл через пролив, несмотря на введённые ограничения.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предпринимает шаги по ситуации вокруг Ормузского пролива в интересах Китая и всего мирового сообщества.