Генконсульство России откроется в Актау к лету 2026 года

«В ближайших планах — открытие в Казахстане нашего нового заграничного учреждения — Генерального консульства России в Актау. Начало его работы планируется к лету этого года», — отметил Климов.
Распоряжение об открытии генконсульства в Актау подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в феврале 2026 года. Открытие консульства укрепит межрегиональные отношения между Казахстаном и Россией, заявил в ноябре 2025 года Касым-Жомарт Токаев.
Также Климов сообщил о том, что МИД работает над открытием Генконсульства России в узбекском Самарканде и египетском Шарм-эш-Шейхе.
Днем ранее в Алматы открыли Генконсульство Беларуси.