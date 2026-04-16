Генконсульство России откроется в Актау к лету 2026 года

В российском МИДе сообщили о планах на открытие представительств в Центральной Азии.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 16 апр — Sputnik. Генеральное консульство России откроется в Актау к лету 2026 года, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов в интервью «Парламентской газете».

«В ближайших планах — открытие в Казахстане нашего нового заграничного учреждения — Генерального консульства России в Актау. Начало его работы планируется к лету этого года», — отметил Климов.

Распоряжение об открытии генконсульства в Актау подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в феврале 2026 года. Открытие консульства укрепит межрегиональные отношения между Казахстаном и Россией, заявил в ноябре 2025 года Касым-Жомарт Токаев.

Также Климов сообщил о том, что МИД работает над открытием Генконсульства России в узбекском Самарканде и египетском Шарм-эш-Шейхе.

Днем ранее в Алматы открыли Генконсульство Беларуси.