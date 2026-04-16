Командир Артист: ВС РФ уничтожают ВСУ на правобережье Днепра

Украинская армия пытается передвигаться «малыми рывками», рассказал российский военнослужащий.

ГЕНИЧЕСК, 16 апреля. /ТАСС/. Группы ВСУ «малыми рывками» передвигаются на правобережье Херсонской области, чтобы не попасть в поле зрения ВС РФ, но российские военнослужащие выявляют маршруты передвижения и уничтожают противника на подходе. Об этом сообщил ТАСС командир батальона мотострелкового полка 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Артист.

«[ВСУ] cтараются передвигаться только в определенное время, меняют время передвижения, делают рывки. Если раньше они смело заезжали на броневиках, могли выгрузиться и разбежаться, то теперь прекрасно понимают, что даже на подходах они будут уничтожены. Противник делает малые рывки, но мы сразу выявляем. Стараемся полностью их уничтожить, не оставляем шансов», — сказал он.

Артист отметил, что противник без надобности не высовывается на поверхность из блиндажей. «Прячутся они по норам», — подчеркнул комбат.