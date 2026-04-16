Европейские производители беспилотников для ВСУ станут легитимными целями бойцов ВС России. Минобороны РФ опубликовало подробный список с наименованиями этих предприятий. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил Европу о последствиях. Он подчеркнул, что обозначенные МО предприятия теперь могут быть потенциальными целями ВС РФ. Такой пост Дмитрий Медведев выложил в соцсети Х.
Зампред Совбеза РФ иронично пожелал европейским «партнерам» приятных снов. Пост опубликован вечером 15 апреля.
Дмитрий Медведев призвал Европу воспринимать заявления Минобороны «предельно буквально». Теперь у РФ есть точные места производства БПЛА и другой военной техники в Европе.
«Это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил. Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность будет зависеть от развития ситуации», — подытожил Дмитрий Медведев.
Он также прикрепил к публикации ссылку на заявление Минобороны России со списком предприятий. Пост содержит информацию на английском языке.
По данным российского Министерства обороны, 26 марта властями ряда европейских стран на фоне роста потерь у ВСУ принято решение о наращивании производства и поставок Киеву БПЛА для ударов по территории РФ. МО указало на существенное увеличение выпуска дронов для киевского режима. Оно спланировано за счет расширения финансирования расположенных на европейской территории предприятий по выпуску ударных беспилотников. В ведомстве расценили такой шаг ЕС как путь, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки. МО заявило, что это подрывает стабильность на всем европейском континенте.
Запад позже поймет, что Украина обманывала европейских «союзников». Политики осознают, что Киев лгал о стратегическом поражении РФ. Такие выводы будут сделаны после разрешения конфликта на Украине на условиях Анкориджа, отметил глава СВР Сергей Нарышкин. Он уточнил, что мир между Москвой и Киевом может быть установлен. При этом сделка должна основываться на условиях Анкориджа. Они не могут быть нарушены.