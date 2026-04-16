Баланс нефти и ВИЭ: новый курс ЕАЭС

Участники обсудили стратегические направления развития отрасли и перспективы внедрения новых технологий
В центре внимания оказались ключевые вопросы развития энергетики в регионе:
стратегия развития энергетической отрасли ЕАЭС;
текущее состояние и потенциал возобновляемых источников энергии (ВИЭ);
развитие водородной энергетики в союзе и на глобальном уровне;
интеграция ВИЭ в общую энергосистему;
формирование промышленной базы энергетического перехода.
Эксперты отметили, что переход к более устойчивым источникам энергии становится важной частью долгосрочной политики стран союза.
Баланс традиционной и новой энергетики
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев подчеркнул, что альтернативная энергетика уже закреплена в стратегических документах объединения:
«Для нас это направление представляет долгосрочный приоритет, поэтому планы по развитию ВИЭ заложены в принятые стратегии развития ЕАЭС до 2030 и 2045 годов. При этом наша энергетическая стратегия заключается в гармоничном и сбалансированном сочетании традиционной и альтернативной энергетики», — заявил министр.
Ставка на сотрудничество и технологии
По итогам встречи участники приняли резолюцию, в которой обозначили ключевые направления дальнейшей работы:
развитие научно-технологического сотрудничества между странами ЕАЭС;
обмен опытом в строительстве и эксплуатации объектов ВИЭ;
создание устойчивых каналов информационного взаимодействия;
усиление подготовки и повышения квалификации кадров.
Отдельное внимание уделили необходимости объединения усилий научного сообщества, бизнеса и государственных структур.
Широкий круг участников
В обсуждении приняли участие:
представители профильных государственных органов;
эксперты научно-исследовательских организаций;
представители бизнеса;
делегаты стран-наблюдателей ЕАЭС.
Это позволило рассмотреть вопросы энергетической трансформации с разных точек зрения и учесть как практический, так и научный опыт.