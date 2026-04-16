Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баланс нефти и ВИЭ: новый курс ЕАЭС

15 апреля на площадке Евразийской экономической комиссии прошёл круглый стол, посвящённый роли альтернативных источников энергии в укреплении энергетической безопасности государств — членов ЕАЭС.

Источник: DKNews.kz

Участники обсудили стратегические направления развития отрасли и перспективы внедрения новых технологий

В центре внимания оказались ключевые вопросы развития энергетики в регионе:

  • стратегия развития энергетической отрасли ЕАЭС;

  • текущее состояние и потенциал возобновляемых источников энергии (ВИЭ);

  • развитие водородной энергетики в союзе и на глобальном уровне;

  • интеграция ВИЭ в общую энергосистему;

  • формирование промышленной базы энергетического перехода.

Эксперты отметили, что переход к более устойчивым источникам энергии становится важной частью долгосрочной политики стран союза.

Баланс традиционной и новой энергетики

Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев подчеркнул, что альтернативная энергетика уже закреплена в стратегических документах объединения:

«Для нас это направление представляет долгосрочный приоритет, поэтому планы по развитию ВИЭ заложены в принятые стратегии развития ЕАЭС до 2030 и 2045 годов. При этом наша энергетическая стратегия заключается в гармоничном и сбалансированном сочетании традиционной и альтернативной энергетики», — заявил министр.

Ставка на сотрудничество и технологии

По итогам встречи участники приняли резолюцию, в которой обозначили ключевые направления дальнейшей работы:

  • развитие научно-технологического сотрудничества между странами ЕАЭС;

  • обмен опытом в строительстве и эксплуатации объектов ВИЭ;

  • создание устойчивых каналов информационного взаимодействия;

  • усиление подготовки и повышения квалификации кадров.

Отдельное внимание уделили необходимости объединения усилий научного сообщества, бизнеса и государственных структур.

Широкий круг участников

В обсуждении приняли участие:

  • представители профильных государственных органов;

  • эксперты научно-исследовательских организаций;

  • представители бизнеса;

  • делегаты стран-наблюдателей ЕАЭС.

Это позволило рассмотреть вопросы энергетической трансформации с разных точек зрения и учесть как практический, так и научный опыт.