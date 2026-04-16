Борьба со шпионами и битва за правду: какой была жизнь разведчика Иванова

По окончании школы Леонид Иванов получил предложение остаться в центральном аппарате в Москве, но сам решил направиться с войсками в Северную Буковину. Там его назначили начальником отделения по борьбе с украинскими и еврейскими националистами секретно-политического отдела — структурного подразделения органов государственной безопасности СССР. В основном его работа заключалась в борьбе с подпольем украинских националистов. В то время абвер — орган военной разведки и контрразведки Германии — активно вербовал диверсантов и агентуру из их числа. Иванов организовывал операции по их задержанию и захвату.