Против FPV-дронов — «ослепляющий» патрон разработали российские ученые

Российские ученые разработали патрон для гладкоствольного оружия, который способен выводить из строя FPV-дроны за счет воздействия на их видеокамеру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на технический документ.
Согласно описанию, внутри патрона используется красящее вещество. При выстреле оно под давлением пороховых газов выбрасывается вперед и рассеивается в виде плотного облака перед летящим дроном.
Когда FPV-дрон проходит через это облако, частицы вещества оседают на объективе камеры. В результате оператор теряет изображение, и управление аппаратом становится невозможным.
Разработчики указывают, что такое решение может применяться для создания локальной зоны, где использование FPV-дронов будет затруднено или полностью исключено. Речь идет о защите объектов, где требуется ограничить доступ беспилотников.
По их оценке, подобные устройства ранее не описывались в открытых источниках и научных публикациях. Также отмечается, что технология пригодна для практического применения.
