Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД России: дискредитация ЭПХЦ усугубляет раскол в эстонском обществе

Целенаправленные попытки эстонских властей дискредитировать Эстонскую православную христианскую церковь (ЭПХЦ) ведут к серьёзному расколу в обществе, заявили в посольстве России.

Об этом представители дипломатического ведомства рассказали журналистам РИА Новости.

Ранее эстонская полиция безопасности выпустила ежегодный доклад, в котором сообщалось об отзыве в 2025 году видов на жительство у игумении монастыря и ряда священнослужителей.

Дипломаты подчеркнули, что ситуация вокруг скандальных поправок негативно сказывается на гражданах страны.

«Попытки дискредитации ЭПХЦ лишь усугубляют раскол в эстонском обществе», — сообщили в посольстве.

18 июня 2025 года парламент Эстонии утвердил изменения в законодательство, которые могут создать возможность запрета православной церкви в стране.