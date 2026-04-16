МИД России: дискредитация ЭПХЦ усугубляет раскол в эстонском обществе

Целенаправленные попытки эстонских властей дискредитировать Эстонскую православную христианскую церковь (ЭПХЦ) ведут к серьёзному расколу в обществе, заявили в посольстве России.
Об этом представители дипломатического ведомства рассказали журналистам РИА Новости.
Ранее эстонская полиция безопасности выпустила ежегодный доклад, в котором сообщалось об отзыве в 2025 году видов на жительство у игумении монастыря и ряда священнослужителей.
Дипломаты подчеркнули, что ситуация вокруг скандальных поправок негативно сказывается на гражданах страны.
«Попытки дискредитации ЭПХЦ лишь усугубляют раскол в эстонском обществе», — сообщили в посольстве.
18 июня 2025 года парламент Эстонии утвердил изменения в законодательство, которые могут создать возможность запрета православной церкви в стране.