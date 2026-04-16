Медведев предупредил Европу — последовало жесткое заявление

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал публикацию Минобороны России с адресами предприятий, связанных с производством БПЛА для Украины. Об этом сообщает ряд российских СМИ.
По словам Медведева, обнародованный перечень можно рассматривать как список потенциальных целей. Он отметил, что дальнейшие действия будут зависеть от развития ситуации.
Список был опубликован вечером 15 апреля. В нем указаны названия и адреса предприятий, где, по данным Минобороны, собираются дроны или комплектующие для них. Речь идет о площадках в Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Литве, Латвии, Польше, Чехии, а также в Израиле и Турции.
В ведомстве заявили, что расширение производства и поставок беспилотников Украине со стороны ряда стран Европы ведет к усилению напряженности. По оценке министерства, это может привести к дальнейшей эскалации военно-политической обстановки на континенте.
На фоне этих заявлений ранее звучали и другие оценки. В феврале представитель европейской внешнеполитической службы Белен Мартинес Карбонель заявляла, что объединение уже находится в состоянии конфликта с Россией. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва ведет операцию на Украине и не планирует нападения на Европу, однако готова ответить в случае угрозы.
