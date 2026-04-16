Погибшая при стрельбе в турецкой школе учительница закрыла собой детей

Учительница математики Айла Кара, ставшая жертвой стрельбы в школе турецкого города Кахраманмараш, перед гибелью закрыла собой учеников от нападавшего.

Об этом сообщает телеканал Ahaber.

«Погибла учительница математики Айла Кара, которая защищала учеников», — передаёт канал.

Ранее полиция задержала отца напавшего на школу в Турции ученика.

15 апреля стрельба произошла в средней школе в турецком городе Кахраманмараш.

По словам губернатора, стрелявший, тоже ученик этой школы, погиб. При себе у него было пять единиц оружия.

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи сообщил, что число погибших в результате стрельбы в школе в турецком городе Кахраманмараш возросло до девяти.